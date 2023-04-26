Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:26

Президента ФИА Бен Сулайема обвиняли в сексизме

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема обвиняли в сексизме.

Как сообщает The Telegraph, бывший временный генеральный секретарь Федерации по «Формуле-1» Шайла-Энн Рао в письменном виде высказалась о неоднократных случаях сексистского поведения бен Сулайема перед своим уходом из ФИА в декабре 2022 года. Данные обвинения не были расследованы.

Издание пообщалось с другими действующими и бывшими сотрудниками ФИА, в том числе избранными лицами, членами Всемирного автоспортивного совета ФИА и стюардами, и они также рассказали о неподобающем поведении босса.

Свидетели признаются, что видели, как бен Сулайем кричит на Рао в паддоке ФИА на «Гран-при Бельгии» — 2022. По словам других людей, президент Федерации называл подчиненную «та женщина».

Несколько источников сообщили, что Рао чувствовала себя «униженной» таким обращением. Один или одна из коллег сравнила поведение бен Сулайема с газлайтингом, что могло оказать влияние на психическое здоровье Шейлы-Энн.

Некоторые источники The Telegraph, встали на защиту Мохаммеда, посчитав, что он обращался с подчиненной просто грубо, но не был сексистом: «Надо помнить, что он воспитан в совершенно другой культуре».

Другие свидетели не согласны с таким мнением.

«Да, он воспитан в очень консервативной культуре, но это не делает такое поведение приемлемым», «Наблюдать за неуклюжим клоуном было неловко», — приводят журналисты цитаты источников.

Ранее сексистская фраза от 2001 года была обнаружена на старом сайте президента. Бен Сулайем, который в то время выступал в ралли, написал, что «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так». ФИА отреагировала на высказывание, заявив, что оно не отражает нынешние взгляды Мохаммеда.

Формула-1
FIA
1
0
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лимит на моторы в «Формуле-1» увеличен на сезон-2023