Президента ФИА Бен Сулайема обвиняли в сексизме

Президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема обвиняли в сексизме.

Как сообщает The Telegraph, бывший временный генеральный секретарь Федерации по «Формуле-1» Шайла-Энн Рао в письменном виде высказалась о неоднократных случаях сексистского поведения бен Сулайема перед своим уходом из ФИА в декабре 2022 года. Данные обвинения не были расследованы.

Издание пообщалось с другими действующими и бывшими сотрудниками ФИА, в том числе избранными лицами, членами Всемирного автоспортивного совета ФИА и стюардами, и они также рассказали о неподобающем поведении босса.

Свидетели признаются, что видели, как бен Сулайем кричит на Рао в паддоке ФИА на «Гран-при Бельгии» — 2022. По словам других людей, президент Федерации называл подчиненную «та женщина».

Несколько источников сообщили, что Рао чувствовала себя «униженной» таким обращением. Один или одна из коллег сравнила поведение бен Сулайема с газлайтингом, что могло оказать влияние на психическое здоровье Шейлы-Энн.

Некоторые источники The Telegraph, встали на защиту Мохаммеда, посчитав, что он обращался с подчиненной просто грубо, но не был сексистом: «Надо помнить, что он воспитан в совершенно другой культуре».

Другие свидетели не согласны с таким мнением.

«Да, он воспитан в очень консервативной культуре, но это не делает такое поведение приемлемым», «Наблюдать за неуклюжим клоуном было неловко», — приводят журналисты цитаты источников.

Ранее сексистская фраза от 2001 года была обнаружена на старом сайте президента. Бен Сулайем, который в то время выступал в ралли, написал, что «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так». ФИА отреагировала на высказывание, заявив, что оно не отражает нынешние взгляды Мохаммеда.