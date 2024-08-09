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Формула-1

Сегодня, 10:01

Против владельцев «Формулы-1» начали антимонопольное расследование из-за отказа «Андретти»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против владельцев «Формулы-1» Liberty Media.

В январе этого года «Формула-1» отклонила заявку команды «Андретти-Кадиллак» на вступление в чемпионат, несмотря на то, что ее одобрила Международная автомобильная федерация (FIA).

Тогда в Liberty Media подчеркнули, что не верят в потенциальную конкурентоспособность новой команды в «Формуле-1».

«Мы намерены в полной мере сотрудничать с этим расследованием, включая любые связанные с этим запросы о предоставлении информации.

Наши решение в отношении «Андретти» соответствовало всем антимонопольным законам США, мы подробно обосновали его в предыдущих заявлениях. Существует методология расширения, которая требует одобрения FIA и «Формулы-1».

Мы, безусловно, открыты для новых участников, подающих заявки. Они могут получить наше одобрение, если все условия будут выполнены", — приводит Speedcafe слова руководителя Liberty Media Грега Маффея.

Формула-1
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