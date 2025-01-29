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Сегодня, 16:37

Ральф Шумахер назвал единственного пилота «Ф-1», которого можно сравнить с Михаэлем

Камила Абдурахманова
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сравнил достижения гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с успехами своего брата Михаэля.

Ральф отметил, что немногие смогли добиться таких же больших результатов, как его брат. Он подчеркнул, что Макс Ферстаппен достиг выдающихся успехов, учитывая, с какой машины он начинал свою карьеру. По мнению Ральфа, в настоящее время в «Формуле-1» нет никого, кто мог бы сравниться с Максом.

По результатам сезона 2024 года Макс Ферстаппен набрал 437 очков и в четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1».

Источник: GPblog
Формула-1
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
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