Ральф Шумахер: «Полагаю, что новое поражение от Расселла заставит Хэмилтона уйти из «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о будущем пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Хэмилтон понимает, что мечта о восьмом титуле снова ускользает, и начинает терять веру. По крайней мере на старте сезона. Вопрос в том, что с ним сделает Расселл. Расселл — тот человек, который может в каком-то смысле его сломать. Если Расселл вновь окажется впереди, то, полагаю, это заставит его уйти. Если Хэмилтон будет быстрее во внутрикомандной борьбе, то, конечно, останется на какое-то время», — приводит слова Шумахера Formel1.de.

На первом этапе «Формулы-1» сезона-2023 Хэмилтон финишировал пятым. Его партнер по «Мерседес» Джордж Расселл — седьмым.

С 17 по 19 марта пройдет «Гран-при Саудовской Аравии».