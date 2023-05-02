Ральф Шумахер считает, что Пересу стоит покинуть «Ред Булл»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«В паддоке ходит много слухов о будущем Переса. У «Ред Булл» были варианты, кем его заменить: есть Юки Цунода и Даниэль Риккардо. На рынке достаточно и других гонщиков.

Если между Ферстаппеном и Пересом напряженные отношения, то было бы разумно расстаться с мексиканцем. Если вы присмотритесь, то поймете, что они плохо ладят. И если в команде есть два пилота, которые не гармонируют друг с другом, то рано или поздно это станет большой проблемой», – написал Шумахер в своей колонке для Sky Germany.

33-летний мексиканец занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» в текущем сезоне, уступая только Ферстаппену. Перес 30 апреля одержал победу на «Гран-при Азербайджана».