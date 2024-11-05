Ральф Шумахер заявил, что Ферстаппен пилотирует как уличная шпана

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, комментируя инцидент между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом из «Макларен» на «Гран-при Мексики», раскритиковал пилотажный стиль нидерландца.

«Макс намеренно выдавливал Норриса. Он пилотирует как уличная шпана. Макс идет на полный риск, потому что может себе это позволить. Он лидирует в чемпионате», — приводит FirstSportz слова Шумахера.

Во время гонки в Мексике Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за опасные маневры во время борьбы с Норрисом.

За три этапа до конца сезона Ферстаппен с 393 очками лидирует в личном зачете пилотов. У Норриса 331 балл и вторая позиция.