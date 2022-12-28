Ральф Шумахер заявил, что Вассер является подходящим кандидатом на пост руководителя «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах Фредерика Вассера на посту руководителя «Феррари».

«Перед ним стоит грандиозная задача. Теперь он будет должен молниеносно принимать решения. Все будет зависеть от того, как скоро у него сложится представление: кого оставить, кого заменить, а кого пригласить из «Заубера». В «Феррари» экстремальное давление. Вассер, однако, финансово независим и очень уверен в себе. Вот почему он является подходящим кандидатом. Кроме того, он близко знаком с Шарлем Леклером, которого знает ещё со времен картинга. Это должно помочь», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.

Вассер сменит на посту руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто и начнет выполнять свои обязанности с 9 января 2023 года.