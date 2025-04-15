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Формула-1

15 апреля, 14:04

Рассел и «Мерседес» близки к подписанию контракта по схеме «2+1»

Камила Абдурахманова
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Пилот Джордж Расселл близок к продлению контракта с «Мерседесом» по схеме «2+1» на сумму около 30 миллионов долларов за сезон, сообщает Autosport.

Переговоры о новом соглашении проходят успешно. Сильные выступления Расселла укрепляют его позиции: на «Гран-при Бахрейна» он занял второе место, а всего на его счету три подиума в четырех гонках.

Текущий контракт пилота истекает в конце года. В последние недели обсуждался потенциальный переход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес», но, как ожидается, Расселл заключит новую двухлетнюю сделку с опцией продления на 2028 год.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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