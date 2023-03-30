Рассел считает, что в Формуле-1 достаточно оставить одну тренировку

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поддержал мнение руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали о сокращении количества свободных тренировок.

«У нас нет тестов, и, на мой взгляд, одной сессии достаточно для того, чтобы сделать все необходимое. Формула-1 — вершина автоспорта, и не хочется, чтобы у нас совсем не было возможности пробовать что-то новое. В этом иногда и красота: у тебя есть 60-минутная сессия, в которой можно экспериментировать. Если же сразу бороться за очки, то вряд ли ты попробуешь что-то новое. Конечно, чем больше тренировок, тем увереннее ты себя чувствуешь в болиде. Но я не считаю правильным, что в Формуле-1 втрое больше тренировок, чем в младших сериях. Это им нужно дать больше тренировок», — приводит слова Расселла RaceFans.

После двух этапов сезона-2023 Расселл занимает шестое место в личном зачете. В Кубке конструкторов «Мерседес» идет на 3 строчке (38).