Расселл и Антонелли потеряли по одной позиции на стартовой решетке «Гран-при Бахрейна» из-за штрафов

Пилоты «Мерседес» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли потеряли по одной позиции на стартовой решетке «Гран-при Бахрейна» из-за штрафов по итогам квалификации.

Стюарды наказали гонщиков за то, что они раньше времени покинули боксы и выехали на пит-лейн во втором сегменте квалификации. В этот момент сессия была прервана красными флагами из-за аварии пилота «Хаас» Эстебана Окона.

Судьи признали, что нарушение со стороны обоих гонщиков не было умышленным, «Мерседес» неверно интерпретировал сообщение дирекции гонки о возобновлении квалификации. В ином случае наказание могло быть более серьезным.

Расселл опустился со второго места на третье, а Антонелли — с четвертого на пятое. На вторую строчку поднялся Шарль Леклер («Феррари»), а на четвертую — Пьер Гасли («Альпин»).

Гонка на «Гран-при Бахрейна» состоится в воскресенье, 13 апреля и начнется в 18.00 (мск).