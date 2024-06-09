Расселл — о третьем месте на этапе в Канаде: «Похоже на упущенную возможность»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл прокомментировал третье место на «Гран-при Канады». 26-летний британец стартовал в гонке с поул-позиции.

«Это похоже на упущенную возможность. В начале мы были очень быстры на промежуточных шинах, потом появился Ландо. Затем мы снова перешли на «слики». Я допустил пару ошибок, когда искал предел, и поплатился за это. Тем не менее, первый подиум в году. В эти выходные у нас действительно была быстрая машина, и бороться за победу было очень весело. В этом суть «Формулы-1», и именно поэтому мы участвуем в гонках», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Победителем этапа в Канаде стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен». Гонка на автодроме Жиля Вильнева в Монреале проходила в дождевых условиях.

Ферстаппен набрал 194 очка и продолжает лидировать в личном зачете пилотов. На второй строчке идет гонщик «Феррари» Шарль Леклер (138). Тройку лидеров замыкает Норрис (131). У Расселла 69 баллов и седьмая позиция.