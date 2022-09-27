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27 сентября, 02:58

Расселл назвал этап, на котором «Мерседес» может выиграть впервые в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл заявил, что у его команды есть шансы одержать первую победу в сезоне на «Гран-при США».

«Не совсем уверен в том, где у нас будут самые высокие шансы на победу. Было бы интересно выиграть в Сингапуре, но исторически у нас здесь не складывается, к тому же мы не очень хороши на уличных трассах в этом году. Возможно, мы можем выиграть в Остине, трасса в США должна нам подойти лучше всего, но я еще точно этого не знаю», — приводит F1i слова Расселла.

«Гран-при США» пройдет с 21 по 23 октября.

Ближайший этап «Формулы-1» состоится в Сингапуре с 30 сентября по 2 октября.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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