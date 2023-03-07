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Сегодня, 12:37

Расселл не видит ни одной команды, которая могла бы бросить вызов «Ред Булл» в этом сезоне

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл считает, что «Ред Булл» продолжит доминировать в этом сезоне.

«Я не думаю, что в этом году кто-то приблизится к ним. Они должны выигрывать практически каждую гонку в этом сезоне, это моя ставка. В этот уик-энд их темп казался слабее, чем на тестах, что немного странно, но сейчас им легко, и они могут делать все что хотят», — сказал Расселл.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес. Третий результат показал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Источник: https://www.total-motorsport.com/f1-george-russell-red-bull-easy-2023-bold-prediction/
Джордж Расселл
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