Расселл объяснил, почему неудачно выступил в квалификации «Гран-при Сингапура»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл объяснил, почему неудачно выступил в квалификации «Гран-при Сингапура».

Британец занял 11-е место, в то время как его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал 3-м.

«У меня еще с первой практики были проблемы с тормозами и двигателем, было тяжело входить в повороты. Складывалось ощущение, будто у меня нажат газ, хотя это не так. С шинами проблем не возникало, но я все еще испытывал дискомфорт при входе в повороты. Наверное, даже если бы я вышел в третий сегмент квалификации, то не смог бы выступить лучше — технические проблемы остались на месте. Это очень расстраивает. Льюис выглядел неплохо и его болид выглядел быстрым, но мы не смогли заставить нашу машину работать так же. Этот этап интригует, но это не значит, что мы здесь только за тем, чтобы набрать очки. Мы заслуживаем бороться за подиум», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка в рамках «Гран-при Сингапура» состоится в воскресенье, 2 октября и начнется в 15.00 по московскому времени.