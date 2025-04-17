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17 апреля, 12:22

Расселл ответил, считает ли себя претендентом на чемпионство

Камила Абдурахманова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл ответил на вопрос, считает ли себя претендентом на титул в сезоне-2025 после трех подиумов в первых четырех гонках.

«Бороться за чемпионство? Хотелось бы сказать «да», но, честно говоря, пока это не так. «Макларен» сейчас вне конкуренции. Их скорость в Бахрейне показала, что они выходят на пик формы. Даже в Китае и Сузуке, где они, вероятно, были не в оптимальном состоянии, они все равно взяли победу.

Нам важно продолжать стабильно зарабатывать очки, и в Бахрейне, и в Мельбурне у нас это получилось. Вряд ли наши подиумы будут повторяться часто, но в «Формуле-1» никогда нельзя быть уверенным», — передает слова пилота Racingnews365.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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