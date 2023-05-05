Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Майами»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучший результат в первой практике «Гран-при Майами». Его результат — 1 минута 30,125 секунды.

Вторым стал его сокомандник Льюис Хэмилтон. Он отстал от лидера на 0,212 секунды. Третье время показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,324).

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал четвертое время (+0,424).

Отметим, что практика прерывалась красными флагами, так как пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг в третьем повороте потерял контроль над автомобилем и задней частью машины врезался в отбойник.

Вторая практика пройдет в ночь на 6 мая. Начало — в 00.30 мск.

«Гран-при Майами»

1-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.30,125

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,212

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,324

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,424

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,599

6. Пьер Гасли («Альпин») +0,979

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,106

8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,212

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,267

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,417

11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,441

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,685

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,728

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,777

15. Алекс Албон («Уильямс») +1,778

16. Ландо Норрис («Макларен») +1,872

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,009

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,044

19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,494

20. Ник де Врис («Альфа Таури») +4,512