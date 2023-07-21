Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Венгрии»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат в первой практике «Гран-при Венгрии». Его результат — 1 минута 38,795 секунды.

Вторым стал пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри (отставание +0,359 секунды). Третий результат показал гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл (+1,218).

Сессия прошла в дождевых условиях. Семь пилотов — Макс Ферстаппен, Серхио Перес (оба — «Ред Булл»), Эстебан Окон, Пьер Гасли (оба — «Альпин»), Даниэль Риккардо («Альфа Таури»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари») — не установили боевого времени.

Вторая практика пройдет сегодня, 21 июля, в 18.00 по московскому времени.