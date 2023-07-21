Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:17

Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Венгрии»

Мария Гусева
Джордж Расселл.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат в первой практике «Гран-при Венгрии». Его результат — 1 минута 38,795 секунды.

Вторым стал пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри (отставание +0,359 секунды). Третий результат показал гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл (+1,218).

Сессия прошла в дождевых условиях. Семь пилотов — Макс Ферстаппен, Серхио Перес (оба — «Ред Булл»), Эстебан Окон, Пьер Гасли (оба — «Альпин»), Даниэль Риккардо («Альфа Таури»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари») — не установили боевого времени.

Вторая практика пройдет сегодня, 21 июля, в 18.00 по московскому времени.

Формула-1
Джордж Расселл
Лэнс Стролл
Оскар Пиастри
0
Читайте также
«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложно
Российские велогонщики не выступят на ЧМ из?за требований Великобритании
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Forbes: стоимость «Феррари» с 2019 года выросла на 189 процентов

Российский гонщик Бедрин стартует со второго места в спринт-гонке «Формулы-3» в Венгрии