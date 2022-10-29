Расселл показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Мексики»

Сегодня, 21:14
Пилот «Мерседес» Джордж Расселл стал быстрейшим в третьей практике «Гран-при Мексики». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 18,399 секунды.
Вторым стал его напарник по команды Льюис Хэмилтон (+0,144). Тройку сильнейших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,477).
Гран-при Мехико
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
3-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18,399
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,144
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл") +0,477
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,724
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,842
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,902
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,918
8. Вальтери Боттас («Мерседес») +0,991
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,483
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,518
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,561
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») 1,620
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,638
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,740
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,931
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,078
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,199
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,449
19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,587
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,872