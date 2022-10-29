Расселл показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Мексики»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл стал быстрейшим в третьей практике «Гран-при Мексики». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 18,399 секунды.

Вторым стал его напарник по команды Льюис Хэмилтон (+0,144). Тройку сильнейших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,477).

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

3-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:18,399

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,144

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл") +0,477

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,724

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,842

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,902

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,918

8. Вальтери Боттас («Мерседес») +0,991

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,483

10. Алекс Албон («Уильямс») +1,518

11. Эстебан Окон («Альпин») +1,561

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») 1,620

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,638

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,740

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,931

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,078

17. Мик Шумахер («Хаас») +2,199

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,449

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,587

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,872