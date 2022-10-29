Расселл показал лучшее время во второй практике «Гран-при Мексики»

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат во второй практике «Гран-при Мексики». Его лучшее время круга — 1 минута 19,970 секунды.

Вторым стал Юки Цунода из «Альфа Таури» с отставанием 0,828 секунды. Замкнул тройку лучших Эстебан Окон из «Альпин» (+1,207).

Тренировочную сессию останавливали на 20 минут из-за красных флагов в связи с аварией болида Шарля Леклера в седьмом повороте.

Сама гонка «Гран-при Мексики» состоится завтра. Начало в 23.00 по московскому времени.