Расселл показал лучшее время во второй практике «Гран-при Мексики»

Сегодня, 02:09
Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат во второй практике «Гран-при Мексики». Его лучшее время круга — 1 минута 19,970 секунды.
Вторым стал Юки Цунода из «Альфа Таури» с отставанием 0,828 секунды. Замкнул тройку лучших Эстебан Окон из «Альпин» (+1,207).
Тренировочную сессию останавливали на 20 минут из-за красных флагов в связи с аварией болида Шарля Леклера в седьмом повороте.
FP2 CLASSIFICATION ?— Formula 1 (@F1) October 28, 2022
George Russell finishes on top for FP2! #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/nLrDWuvH85