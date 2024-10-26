Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 04:05

Расселл попал в аварию в начале второй практики «Гран-при Мексики»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джордж Расселл.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Вторая практика на «Гран-при Мексики» была остановлена на 13-й минуте из-за красных флагов.

Британский пилот «Мерседеса Джордж Расселл попал в аварию на поребрике восьмого поворота, врезавшись в барьер. Гоншик самостоятельно покинул кокпит и отправился в медицинский центр, а машину эвакуировали.

25-летний британец, который был первым в первой практике, успел проехать только 4 круга. Он показал 19-й результат — 1 минута 19,041 секунды.

Из-за замены барьеров сессия была приостановлена более чем на 20 минут.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Сегодня
Вчера
Неделя