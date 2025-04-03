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3 апреля, 13:42

Расселл: «Контракт с «Мерседес»? Никакого стресса — все решится быстро»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл прокомментировал переговоры о продлении контракта, который истекает в конце 2025 года.

«Я абсолютно расслаблен. В «Формуле-1» все может измениться за день, но я уверен в себе. Главное — результаты, а остальное приложится. Раньше мы с Вольффом договаривались за сутки, потом юристы оформляли документы — и дело сделано.

Сейчас я сосредоточен на гонках и получаю удовольствие. Два подиума в первых этапах — это выше ожиданий. Нам важно оставаться реалистами: сезон длинный, а прогресс очевиден — в Китае мы были вторыми по скорости», — рассказал Расселл.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: crash.net
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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