Расселл: «Я чувствую, что подвел себя и команду»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл извинился перед командой после аварии на заключительном круге гонки в Сингапуре.

«Честно говоря, у меня нет слов. Это была очень физически трудная гонка. Трудно было сохранять концентрацию. Карлос проделал отличную работу, он не позволил нам воспользоваться альтернативной стратегией. Я думаю, что мы были на расстоянии в полкорпуса от победы в гонке. Если бы я обогнал Ландо, когда у меня была возможность, я думаю, мы смогли бы обойти Карлоса. Затем последний круг, потеря концентрации на миллиметр и игра окончена. Так что я просто хочу извиниться перед всей командой. Это душераздирающее окончание такого великолепного уик-энда — машина вела себя великолепно, квалификация, гонка — все было великолепно, мы смело придерживались стратегии. Я чувствую, что подвел себя и команду. Это тяжело, но мы вернемся», — заявил Расселл.

Победителем «Гран-при Сингапура» стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Партнер Расселла по команде семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал третьим.