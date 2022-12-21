Расселл рассказал, что его больше всего впечатлило в Льюисе Хэмилтоне

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, какие отношения у него сложились с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Отношения были гармоничными. Что меня больше всего впечатлило в Льюисе, так это то, как он работает с командой, как выжимает максимум из окружающих его людей, как он продолжает поддерживать высокий моральный дух в трудные моменты. И, в конечном счете, я уже знал, насколько он чертовски быстр и насколько непросто быть его товарищем по команде», — сказал Расселл.

24-летний британский автогонщик присоединился к команде «Мерседес» в 2022 году. По итогам прошедшего сезона он занял 4-е место в турнирной таблице «Формулы-1». Хэмилтон расположился на 6-й позиции.