Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:10

Расселл рассказал, как добился первой встречи с Тото Вольфом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своем первом контакте с руководителем немецкой команды Тото Вольфом.

«В 16 лет я думал, что весь мир будет у моих ног, но тогда же я понял, что никто меня не ищет. Нужно самому постучаться в двери, потому что Тото Вольф не будет смотреть британскую Формулу-4, чтобы увидеть Джорджа Расселла выигравшего чемпионат с отрывом в пару очков. Нужно было самому спровоцировать этот разговор. На тестах в Абу-Даби я получил его электронную почту и просто написал: «Я Джордж. Было бы здорово встретиться с вами и поговорить о будущем». Я понимал, что мелочи важны и если я напишу в плохой день или перед «Гран-при Абу-Даби», то он может проигнорировать его. Поэтому я написал после Абу-Даби. Сезон закончился, он выиграл чемпионат и расслабился. Через 15 минут Вольф ответил. А четыре недели спустя я сидел в его кабинете. Он был очень мил и уделил мне время, в конце разговора заверил, что они будут за мной следить. Когда мы встретились вновь, я подписал контракт с «Мерседесом», — сказал Расселл в подкасте High Performance.

В сезоне-2022 24-летний британец провел свой первый сезон в составе «Мерседес». По итогам сезона он занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 275 очков и завоевав одну победу. Чемпионом стал нидердандец из «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка).

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
0
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Умер бывший пилот «Формулы-1» Штрайфф

Хорнер высказался о конфликте Ферстаппена и Переса в конце сезона-2023