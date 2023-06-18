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Сегодня, 16:26

Расселл рассказал, какое преимущество будет у «Мерседеса» над Алонсо на «Гран-при Канады»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что его команда может опередить Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» на «Гран-при Канады» благодаря скорости болида на сухой трассе.

«В квалификации мы определенно выступали лучше, когда трасса была более сухой, а затем, когда она стала влажной в третьей сессии, машина не была такой конкурентоспособной. Честно говоря, после того, как я пересек финишную черту, был удивлен, что оказался на такой позиции. Это хорошее место для старта в гонке. Впереди нас только Фернандо, который, я думаю, станет нашим соперником. Очевидно, что у Макса своя лига», — приводит GP Fans слова гонщика.

По итогам квалификации, которая прошла 17 июня, первое место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Расселл стал пятым, его партнер по команде Льюис Хэмилтон — четвертым. Однако с учетом штрафа Нико Хюлькенберга из «Хааса», Алонсо будет стартовать вторым, Хэмилтон — третьим, а Расселл — четвертым. «Гран-при Канады» пройдет 18 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/109807/george-russell-f1-mercedes-canadian-grand-prix-fernando-alonso-battle-advantage/
Формула-1
Джордж Расселл
Фернандо Алонсо
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