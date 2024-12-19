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Сегодня, 14:25

Расселл: «У Антонелли будет такое же право голоса»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Мерседес» Джордж Рассел прокомментировал новость о новичке команды Андреа Кими Антонелли.

«В большинстве команд «Формулы 1» над созданием двух машин работает около 1000 человек, а за рулем выступают только два гонщика. Дело не в том, что Льюис имел больший приоритет, — команда в равной степени слушала нас обоих, оба мнения были очень важны.

Так будет и в 2025-м. Кими — новичок, у него свежий взгляд. Уверен, у него много отличных идей. Из нас двоих у меня больший опыт, но у нас равное право голоса. Мы оба будем вносить равный вклад в развитие машины, как это было с Льюисом и мной», — приводит слова Рассела Racingnews365.

Антонелли 18 лет. Он выиграл два этапа текущего сезона «Формулы-2» и занимает седьмое место в зачете пилотов.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Андреа Кими Антонелли
Джордж Расселл
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