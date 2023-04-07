Расселл сравнил болид «Мерседеса» с хромой лошадью

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своих попытках адаптироваться к болиду.

«Это можно сравнить с ездой на лошади. Лошадь «Мерседеса» более быстрая, чем лошадь «Уильямса». Езду за рулем болида «Формулы-1», который подходит твоему стилю пилотажа, можно сравнить с поездкой на лошади из пункта «А» в пункт «Б», где лошадь при этом ни разу не брыкнется. В обоих случаях вы как бы сливаетесь в единое целое. В настоящее время у «Мерседеса» хромая лошадь. Мы знаем, что она очень сильна, но сейчас ей не нравится, когда на ней кто-то ездит. А еще у машины есть свой ум, из-за чего вы иногда рискуете сбиться с пути. Так что нам с болидом еще предстоит привыкнуть друг к другу и развить его, чтобы он стал быстрым и послушным», — приводит GP Fans слова Расселла.

На данный момент британский автогонщик занимает 7-е место в турнирной таблице «Формулы-1». На его счету 18 очков.