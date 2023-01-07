Расселл уверен, что «Мерседес» сможет побороться за чемпионство в предстоящем сезоне

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл оценил перспективы команды побороться за чемпионский титул «Формулы-1» в сезоне-2023.

«Я думаю, если посмотреть на развитие, которого мы добились в этом году, и на скорость, с которой мы сокращали отставание, ничто не говорит о том, что мы не сможем достичь этого. Нам совершенно ясно, какие цели мы должны достичь с точки зрения развития. И я совершенно уверен, что если мы добьемся этого, у нас будет машина, с которой мы сможем конкурировать с «Ред Булл». Учитывая темпы развития событий, я очень надеюсь, что мы определенно сможем побороться за чемпионство в этом году.

Мы обязательно встретимся с командой, чтобы посмотреть, как мы можем быть наиболее эффективными в течение года, и убедиться, что не только я, но и все в команде покажут свой лучший результат в таком жестком сезоне", — сказал Расселл.

Сезон-2023 «Формулы-1» стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби.