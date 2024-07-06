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Сегодня, 18:16

Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — второй

Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Великобритании»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Джордж Расселл.
Фото Global Look Press
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации «Гран-при Великобритании».

Для 26-летнего британца это второй поул в текущем сезоне и третий в карьере.

Вторым стал партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, отставший от лидера на 0,171 секунды. Третьим — гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+0,211). Лидер личного зачета текущего сезона Макс Ферстаппен занял четвертое место (+0,384).

«Гран-при Великобритании» пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Формула-1
Джордж Расселл
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