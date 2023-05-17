Расселл высказался по поводу отмены «Гран-при Эмилия-Романьи»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался по поводу отмены «Гран-при Эмилия-Романьи».

«Было принято решение не проводить «Гран-при» в Имоле в этот уикенд. Жаль болельщиков, что Гран-при отменен, но безопасность всегда должна быть на первом месте. Желаю всего наилучшего Эмилия-Романье и ее окрестностям, которые пострадали от наводнений», — написал Расселл в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на Эмилия-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни.

Сегодня, 17 мая, «Формула-1» выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.