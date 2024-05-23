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Сегодня, 18:03

Расселл — об Антонелли: «Для «Мерседеса» это прекрасная возможность заложить основу на будущее

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился мнением о возможном приходе в команду итальянца Кими Антонелли на место Льюиса Хэмилтона, который покинет «Серебряные стрелы» по окончании сезона.

«Я считаю Кими фантастическим пилотом. Да, в этом году он в «Формуле-2», но, не сомневаюсь, станет гонщиком «Формулы-1» в будущем. Он тоже юниор ["Мерседес"] и проходит через младшие серии вместе с командой. Для «Мерседес» это прекрасная возможность заложить основу на будущее», — заявил Расселл.

Также 26-летний британский автогонщик отметил, что примет любого напарника.

Антонелли с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2». В сезоне-2024 17-летний итальянец набрал 36 очков и располагается на шестом месте в личном зачете пилотов «младшей» гоночной серии.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/277982/russell-gives-his-verdict-on-who-his-future-teammate-could-be.html
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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