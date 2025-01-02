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Сегодня, 09:40

Расселл заявил, что уход Хэмилтона придаст мотивации «Мерседес»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл считает, что уход Льюиса Хэмилтона даст возможность команде перезагрузиться и возродить свой конкурентный дух.

«Мы пережили тяжелые три года, и я думаю, что это изменение станет большой мотивацией для всех [в команде]. Иногда перемены действительно очень нужны», — заявил Расселл.

Хэмилтон выступал в «Мерседес» с 2013 года. С сезона-2025 он будет представлять «Феррари», где сменил перешедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.

Напарником Расселла в «Мерседес» стал 18-летний Андреа Кими Антонелли. Ранее 26-летний британец заявил, что у итальянского гонщика будет такое же право голоса, как и у него.

Источник: f1i.com/news
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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