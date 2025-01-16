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Формула-1

Сегодня, 17:38

«РБ» потеряли крупного спонсора «Формулы-1»

Камила Абдурахманова
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Команда «Формулы-1» «РБ» осталась без главного спонсора, сообщает Racingnews365.

Польская нефтяная компания Orlen больше не будет спонсировать команду «РБ» в 2025 году. За последние пару лет она сыграла заметную роль в ее успехах, но теперь сотрудничество подошло к концу.

С 2023 года Orlen сотрудничает с родственной командой «Ред Булл», и логотип этой команды занимает видное место на автомобиле — в частности, на заднем крыле. Компания уже несколько лет связана с «Формулой-1» и была ведущим спонсором бывшего гонщика Роберта Кубицы.

Orlen подробно рассказал, что продолжит использовать свой спонсорский бюджет, но вместо этого будет инвестировать его в развитие и обучение следующего поколения молодых водителей.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
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