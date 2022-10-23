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23 октября, 23:52

«Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов

Анна Горшкова
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в гонке 19-го этапа чемпионата мира «Гран-при США» и принес своей команде победу в Кубке конструкторов-2022.

Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес занял четвертое место в гонке. По итогу, австрийская команда заработала 37 очков и досрочно стала победителем Кубка конструкторов.

За три этапа до конца сезона-2022 в зачете «Ред Булл» 656 очков. Команда стала недосягаемой для «Феррари», которая идет на втором месте (469 очков).

«Ред Булл» выпервые с 2013 года выиграл Кубок конструкторов, положив конец восьмилетней серии титулов «Мерседес».

Напомним, что на «Гран-при Японии» Ферстаппен досрочно стал чемпионом сезона-2022.

Кубок конструкторов:

1. Red Bull — 656

2. Ferrari — 469

3. Mercedes — 415

4. Alpine — 149

5. McLaren — 138

6. Alfa Romeo — 52

7. Aston Martin — 51

8. Haas — 36

9. AlphaTauri — 35

10. Williams — 8.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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