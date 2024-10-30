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Сегодня, 17:10

«Ред Булл» готов заплатить «Уильямсу» 20 миллионов долларов за подписание Колапинто

Владислав Маслов
Корреспондент
Франко Колапинто.
Фото Global Look Press
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Пилот «Уильямса» Франко Колапинто может стать новым напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булле» . Об этом сообщает издание El Litoral со ссылкой на комментатора Джека Плоя.

Нидерландский журналист заявил, что «Ред Булл» предложил «Уильямсу» 20 миллионов долларов за переход Колапинто по окончании сезона.

Ранее предполагалось, что 21-летний аргентинец заменит Лиама Лоусона в «РБ», но теперь руководство австрийской «конюшни» намерено ввести гонщика сразу в главную команду. Сейчас вторым пилотом «Ред Булл» является 34-летний мексиканец Серхио Перес.

Колапинто присоединился к гоночной программе «Уильямса» в 2023 году, а в августе 2024 года заменил Логана Сарджента за рулем одного из болидов в «Формуле-1». Его лучшим результатом является 8-е место по итогам «Гран-при Азербайджана».

Пилот &laquo;Ред Булл&raquo; Макс Ферстаппен. «Это становится просто нелепым!» Ферстаппена в Мексике наказали за грязный пилотаж против конкурента

Источник: El Litoral
Формула-1
Ред Булл
Уильямс

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