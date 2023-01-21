Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:45

«Ред Булл» может объявить о сотрудничестве с «Фордом» на презентации в Нью-Йорке

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» на презентации машины на сезон-2023 может анонсировать предстоящее сотрудничество с компанией «Форд», сообщает журналист Дитер Ренкен.

По данным источника, об этом может говорить в том числе и выбор места проведения презентации — она состоится в Нью-Йорке (США).

«Ред Булл» покажет новый болид RB19 3 февраля.

Ранее сообщалось, что «Форд» может стать участником «Формулы-1» с 2026 года в качестве поставщика моторов для «Ред Булл».

Также предполагалось, что австрийская команда снова объединит усилия с «Хондой», которая планирует вернуться в «Ф-1», однако Гельмут Марко заявил, что есть и другие заинтересованные стороны, готовые поставлять силовые установки.

Формула-1
Ред Булл
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Liberty Media отказался продавать «Формулу-1» за 20 миллиардов долларов инвесторам из Саудовской Аравии

В «Альфа Таури» подтвердили, что команда рассматривала кандидатуру Мика Шумахера