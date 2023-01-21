«Ред Булл» может объявить о сотрудничестве с «Фордом» на презентации в Нью-Йорке

Сегодня, 22:45
Команда «Формулы-1» «Ред Булл» на презентации машины на сезон-2023 может анонсировать предстоящее сотрудничество с компанией «Форд», сообщает журналист Дитер Ренкен.
По данным источника, об этом может говорить в том числе и выбор места проведения презентации — она состоится в Нью-Йорке (США).
«Ред Булл» покажет новый болид RB19 3 февраля.
Ранее сообщалось, что «Форд» может стать участником «Формулы-1» с 2026 года в качестве поставщика моторов для «Ред Булл».
Также предполагалось, что австрийская команда снова объединит усилия с «Хондой», которая планирует вернуться в «Ф-1», однако Гельмут Марко заявил, что есть и другие заинтересованные стороны, готовые поставлять силовые установки.