«Ред Булл» может объявить о сотрудничестве с «Фордом» на презентации в Нью-Йорке

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» на презентации машины на сезон-2023 может анонсировать предстоящее сотрудничество с компанией «Форд», сообщает журналист Дитер Ренкен.

По данным источника, об этом может говорить в том числе и выбор места проведения презентации — она состоится в Нью-Йорке (США).

«Ред Булл» покажет новый болид RB19 3 февраля.

Ранее сообщалось, что «Форд» может стать участником «Формулы-1» с 2026 года в качестве поставщика моторов для «Ред Булл».

Также предполагалось, что австрийская команда снова объединит усилия с «Хондой», которая планирует вернуться в «Ф-1», однако Гельмут Марко заявил, что есть и другие заинтересованные стороны, готовые поставлять силовые установки.