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Сегодня, 14:51

«Ред Булл» начал переключаться на разработку болида 2025 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава отдела производства «Ред Булл» Бен Уотерхаус заявил, что австрийский коллектив уже достиг большинства целей при подготовке машины 2024 года — RB20.

«Мы понимаем, что у RB19 были существенные ограничения. Если вспомнить Сингапур, то, безусловно, проявились недостатки. Мы хотим прибавить в этих аспектах, будь эффективность на высоких или низких скоростях. В то же время у болида были и явные сильные стороны, которые хочется улучшить, в то же время устраняя проблемы в критических областях. В процессе перехода от RB19 к RB20 мы поставили перед собой четкие ориентиры. В целом нам удалось достичь большинства из них. Я бы не сказал, что все довольны, работа по улучшению еще предстоит. Машине RB20 по меньшей мере шесть месяцев, и мы уже начали переключать свое внимание на RB21, хотя сезон еще не начался», — приводит слова Уотерхауса FormulaPassion.it

В сезоне-2023 «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, набрав 860 очко. Вторым стал «Мерседес» (409 очков). По ходу сезона болид австрийской команды лишь один раз не смог выиграть гонку. На «Гран-при Сингапура» победу одержал Карлос Сайнс из «Феррари».

Источник: https://www.formulapassion.it/motorsport/formula-1/red-bull-2024-rb20-obiettivi-rb21-max-verstappen
Формула-1
Ред Булл
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