«Ред Булл» нарушил финансовый регламент «Формулы-1» в сезоне-2021, но незначительно

Австрийская команда «Ред Булл» нарушила финансовый регламент «Формулы-1» в прошлом сезоне, однако превышение бюджета было незначительным, утверждает Daily Mail.

По информации источника, «Ред Булл» превысил потолок бюджета в 147,4 миллиона долларов всего на 1,5 миллиона или меньше, что является процедурным нарушением, поскольку не превышает 5% от установленного бюджета.

Ожидается, что официальный аудит Международной автоспортивной федерации (FIA) будет опубликован на этой неделе.

В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседес» 28 очков. Чемпионом мира стал пилот австрийского коллектива Макс Ферстаппен.