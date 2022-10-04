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Сегодня, 17:41

«Ред Булл» нарушил финансовый регламент «Формулы-1» в сезоне-2021, но незначительно

Австрийская команда «Ред Булл» нарушила финансовый регламент «Формулы-1» в прошлом сезоне, однако превышение бюджета было незначительным, утверждает Daily Mail.

По информации источника, «Ред Булл» превысил потолок бюджета в 147,4 миллиона долларов всего на 1,5 миллиона или меньше, что является процедурным нарушением, поскольку не превышает 5% от установленного бюджета.

Ожидается, что официальный аудит Международной автоспортивной федерации (FIA) будет опубликован на этой неделе.

В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседес» 28 очков. Чемпионом мира стал пилот австрийского коллектива Макс Ферстаппен.

Формула-1
Ред Булл
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