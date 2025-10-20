«Ред Булл» оштрафовали на 50 тысяч евро после «Гран-при США»

20 октября, 10:14
«Ред Булл» оштрафован на 50 тысяч евро. Сотрудник команды вышел в закрытую зону у второй стартовой позиции во время прогревочного круга «Гран-при США». Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).
В судебном решении отмечено, что сотрудник не реагировал на предупреждения маршалов. Он объяснил это тем, что не понимал, что они пытаются его остановить.
Победу на «Гран-при США» одержал нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришел британец Ландо Норрис из «Макларена», а третьим представитель Монако Шарль Леклер («Феррари»).
Следующий этап серии «Гран-при» пройдет в Мексике с 24 по 26 октября.
хохол сдох - день неплоx
Это я читал. Но текст - не пруф.
21.10.2025
Колобок Колобков
Их полно. Из русских вот этот- https://www.f1-world.ru/news/news.php3?idnews=2510201930 Читай быстро. СЭ почистит всё
20.10.2025
Скотч был, это ясно. А вот где нагуглить пруфы срыва?
20.10.2025
Колобок Колобков
На нормалном сайте прочитал,что произошло. Оказывается английская девочка , которую Маки мечтают сделать чемпионкой, очень плохо ориентируется при занимании стартовой позиции. И очень волнуется, иногда даже допускает фальстарты, правда её за них не наказывают. Так вот в команде решили помочь девчули и напротив её позиции клеют на стенку кусок скотча. Девчулька ориентируется на этот скотч после прогрева и удачно паркуется на стартовой позиции. В этот раз чел из РБ взял и сорвал этот скотч после начала прогрева. 50 000 ничто за унижение девчушки-англичанки. :hugging: Клянусь,не придумал это, погуглите.
20.10.2025