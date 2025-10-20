«Ред Булл» оштрафовали на 50 тысяч евро после «Гран-при США»

«Ред Булл» оштрафован на 50 тысяч евро. Сотрудник команды вышел в закрытую зону у второй стартовой позиции во время прогревочного круга «Гран-при США». Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

В судебном решении отмечено, что сотрудник не реагировал на предупреждения маршалов. Он объяснил это тем, что не понимал, что они пытаются его остановить.

Победу на «Гран-при США» одержал нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришел британец Ландо Норрис из «Макларена», а третьим представитель Монако Шарль Леклер («Феррари»).

Следующий этап серии «Гран-при» пройдет в Мексике с 24 по 26 октября.