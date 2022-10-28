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Сегодня, 17:39

«Ред Булл» оштрафован на 7 миллионов долларов за нарушение финансового регламента

Анна Горшкова
Корреспондент
Болид «Ред Булл».
Фото Reuters
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Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла решение по нарушению командой бюджетных лимитов.

Как сообщает сайт FIA, чемпионы «Формулы-1» сезона-2022 наказаны денежным штрафом в размере 7 миллионов долларов и уменьшением часов использования аэродинамических тестов для разработки машины на 10 процентов на сезон-2023.

«Ред Булл», как коллектив, завоевавший Кубок конструкторов, должен был использовать аэротрубу на 70 процентов от номинальных 40 прогонов в неделю. Это количество сократится до 63 процентов от номинального.

FIA отметчает, что превышение бюджетного лимита австрийской командой составило 2,2 миллиона долларов, или 1,6 процента от максимального бюджета на сезон-2021. Однако, как признала ФИА, при правильном применении налоговых льгот сумма превышения составила бы всего 500 тысяч долларов (0,37 процента от потолка расходов).

Напомним, что лимит бюджета, который был введен в 2021 году, — 145 миллионов долларов.

Источник: https://www.fia.com/news/accepted-breach-agreement-between-red-bull-racing-team-and-fia-breach-2021-fia-formula-one
Формула-1
Ред Булл
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