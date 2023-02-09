«Ред Булл» отказали в статусе нового моториста в 2026 из-за давления других производителей

«Ред Булл» не получит статус нового производителя в 2026 году, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее ФИА зарегистрировала шесть мотористов на сезон-2026, «Ред Булл» будет создавать двигатели вместе с «Фордом». Однако, по данным источника, против признания «Ред Булл» новым мотористом выступала «Феррари», которую поддержали «Мерседес», «Рено"/"Альпин» и «Ауди».

Эти организации указывали на то, что «Ред Булл» будет до конца 2025 года использовать интеллектуальную собственность «Хонды». Кроме того, в Милтон-Кейнсе уже сейчас работают множество ведущих специалистов из моторных подразделений других команд, в частности, технический директор Бен Ходжкинсон, перешедший из «Мерседес».

По информации издания, доводы «Феррари» и других компаний убедили ФИА изменить решение. Таким образом, единственным новым производителем в 2026 году станет «Ауди».

Ранее сообщалось, что «Форд» будет сотрудничать с «Ред Булл» и «Альфа Таури» в качестве партнеров по разработке двигателей начиная с 2026 года, когда будет введен новый регламент на двигатели.