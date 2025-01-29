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«Ред Булл» проведет обкатку болида за день до предсезонных тестов

Камила Абдурахманова
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25 февраля, за день до начала официальных предсезонных тестов в Бахрейне, команда «Ред Булл» проведет обкатку нового болида под названием RB21, сообщает журналист Томас Махер в социальных сетях.

Австрийская команда воспользуется возможностью провести первый съемочный день в 2025 году.

Ранее появилась информация о том, что шасси прошло полную проверку и было одобрено ФИА для нового сезона.

Напомним, перед началом сезона 2024 года появлялась информация, что шасси «Ред Булл» не прошло краш-тесты из-за работы команды над снижением веса болида. В ходе теста носовая часть должным образом не поглотила силу удара, что привело к повреждениям монокока.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

Формула-1
Ред Булл
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