«Ред Булл» установил новый рекорд по числу побед подряд в «Формуле-1»

«Ред Булл» установил новый рекорд по числу выигранных гонок подряд в «Формуле-1».

В воскресенье, 23 июля пилот команды Макс Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Венгрии».

«Ред Булл» выиграл 12-ю гонку кряду. Победная серия команды длится с последней гонки сезона-2022, «Гран-при Абу-Даби». В сезоне-2023 Макс Ферстаппен выиграл 9 этапов из 11, на остальных двух этапах побеждал другой пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Предыдущий рекорд по числу побед подряд принадлежал «Макларен» (11), он был установлен в 1988 году, когда за команду выступали Айртон Сенна и Ален Прост.