Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

26 марта, 22:08

«Ред Булл» заблокировал переход Лоусона в «Кик-Заубер» и «Уильямс»

Алина Савинова
Telegram Дзен

На фоне слухов о возможной замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду за рулем «Ред Булл» в прессе появилась информация об интересе «Кик-Заубер» и «Уильямс» к новозеландскому пилоту.

Как утверждает New Zealand Herald, эти две команды в прошлом году уже проявляли интерес к Лоусону, однако «быки» заблокировали его переход. Также отмечается, что в случае ухода 23-летнего гонщика из «Ред Булл», в будущем его уже не примут обратно.

Ранее издание De Telegraaf сообщило, что Цунода заменит Лоусона в «Ред Булл» начиная с «Гран-при Японии». Новозеландец, в свою очередь, займет место Цуноды в «РБ».

После двух этапов «Формулы-1» сезона-2025 Цунода идет на 13-й позиции в личном зачете пилотов с 3 очками, Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.

Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя