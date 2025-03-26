«Ред Булл» заблокировал переход Лоусона в «Кик-Заубер» и «Уильямс»

На фоне слухов о возможной замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду за рулем «Ред Булл» в прессе появилась информация об интересе «Кик-Заубер» и «Уильямс» к новозеландскому пилоту.

Как утверждает New Zealand Herald, эти две команды в прошлом году уже проявляли интерес к Лоусону, однако «быки» заблокировали его переход. Также отмечается, что в случае ухода 23-летнего гонщика из «Ред Булл», в будущем его уже не примут обратно.

Ранее издание De Telegraaf сообщило, что Цунода заменит Лоусона в «Ред Булл» начиная с «Гран-при Японии». Новозеландец, в свою очередь, займет место Цуноды в «РБ».

После двух этапов «Формулы-1» сезона-2025 Цунода идет на 13-й позиции в личном зачете пилотов с 3 очками, Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.