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Формула-1

29 марта, 17:51

«Ред Булл» ждет массовый уход сотрудников инженерного штаба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команду «Ред Булл» продолжают покидать сотрудники инженерного штаба, сообщает Marca.

По данным источника, многие специалисты уже покинули команду. До начала гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии из «Руд Булл» ожидается уход сотрудников инженерного штаба.

Сообщается, что отток специалистов связан с тем, что многие из команды инженеров «Хонды» отказались от перехода в отдел по разработке двигателей Red Bull Powertrains. Летом они начнут ускоренный курс обучения в Японии, взяв несколько месяцев отпуска, прежде чем приступить к разработке будущего двигателя «Астон Мартин».

«Ред Булл» в первых трех гонках сезона-2025 набрал 36 очков. «Гран-при Японии» пройдет с 4 по 6 апреля.

Источник: Marca
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Формула-1
Ред Булл
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