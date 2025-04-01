Резервист «Альпин» примет участие в «Гран-при Японии»

Резервный гонщик команды «Альпин» Ре Хиракава поделился эмоциями перед участием в первой свободной практике «Гран-при Японии».

«Это невероятно волнительный момент для меня — я с нетерпением жду возможности опробовать A524 на родной трассе. Вспоминаю, как в 2007 году впервые посетил «Гран-при Японии» на трассе Фудзи — именно тогда зародилась моя любовь к «Формуле 1». Теперь, спустя 18 лет, мне выпал шанс самому сесть за руль болида — это настоящая мечта, которая становится реальностью. Мы провели подготовку на симуляторе, и теперь я настроен получить максимум удовольствия от заезда. Остается только надеяться на хорошие погодные условия», — приводит слова Хиракавы пресс-служба команды.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.