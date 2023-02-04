Риккардо: «Прямо сейчас я не собираюсь заниматься чем-то серьезным. Хочу дать разуму отдохнуть»

Резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, как будет работать в сезоне-2023.

«В основном я буду заниматься работой на симуляторе. Еще знаю, что будут мероприятия и я проведу несколько показательных заездов. Так что если я и буду пилотировать болид этого года — то вероятно на испытаниях, а не в первых практиках. Я думаю, в середине года появится пара возможностей проехать за рулем реального болида, но в основном вся моя работа — симулятор», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.

Также резервист «Ред Булл» объяснил, почему не пытается найти место в другом чемпионате.

«Прямо сейчас я не собираюсь заниматься чем-то серьезным. Хочу дать разуму отдохнуть. Соревноваться, конечно, здорово, мне это нравится. Но это многого требует. Думаю, если бы я куда-то перешел, я бы неизбежно наткнулся на чужие ожидания. Я же просто хотел бы повеселиться, потому что, полагаю, именно таким я вижу этот год», — сказал Риккардо.

33-летний пилот вернулся в «Ред Булл» из «Макларена» на должность третьего пилота.

По правила «Ф-1» команды могут задействовать пилота не из основного состава в первых практиках дважды за сезон — и этим пилотом должен быть молодой гонщик с опытом двух или менее «Гран-при».