Леклер показал лучшее время в первой тренировке на «Гран-при Вегаса»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой тренировке на «Гран-при Вегаса». 28-летний гонщик проехал 29 кругов. Время его лучшего круга — 1 минута 34,802 секунды.

Вторым стал Александр Албон из «Уильямса». Его лучшее время — 1 минута 34,968 секунды (23 круга). Замкнул тройку Юки Цунода из «Ред Булл» с временем 1.35,071.

Лидер личного зачета Ландо Норрис показал 6-й результат. Время его лучшего круга — 1 минута 35,258 секунды.

Вторая тренировка запланирована на 6.55 по московскому времени. В субботу, 22 ноября, пройдут 3-я тренировка и квалификация. Гонка запланирована на воскресенье, 23 ноября. Начало — 6.50.