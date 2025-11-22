Видео
Сегодня, 04:37

Расселл показал лучшее время в третьей тренировке на «Гран-при Вегаса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джордж Расселл.
Фото Reuters

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время в третьей тренировке на «Гран-при Вегаса». 27-летний гонщик проехал 21 круг. Время его лучшего круга — 1 минута 34,054 секунды.

Вторым стал Макс Ферстаппенн из «Ред Булл». Его лучшее время — 1 минута 34,281 секунды (28 кругов). Замкнул тройку Александр Албон из «Уильямса» с временем 1.34,875.

Лидер личного зачета Ландо Норрис показал 20-й результат. Время его лучшего круга — 1 минута 37,112 секунды. Он проехал 18 кругов.

Квалфикация запланирована на 6.55 по московскому времени. Гонка пройдет в воскресенье, 23 ноября. Начало — 6.50.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Уильямс
Александр Албон
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
