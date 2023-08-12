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Сегодня, 22:20

Риккардо объяснил, что помогло ему вернуться в «Формулу-1»

Алина Савинова
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о работе за симулятором «Ред Булл».

«Когда я впервые запустил симулятор, я мог видеть себя прошлогоднего в качестве примера. Мне просто не хватало немного уверенности и понимания того, что нужно просто выходить и ехать. Возможно, меня преследовали посторонние мысли», — приводит RacingNews365 слова Риккардо.

Также он рассказал, какой опыт получил после возвращения в «Ред Булл».

«Возвращение в «Ред Булл» было для меня захватывающим, но я также много нервничал. Вероятно, я получил комфорт и уверенность в первых заездах за симулятором. Понадобилось немного времени, чтобы избавиться от некоторых вещей и попытаться найти прежнего себя. Я думаю, мне очень помогла работа с инженером Саймоном Ренни. Работая с ним, я быстро вернул себе уверенность. И, очевидно, я смотрел на данные Макса и Серхио, которые знакомы с этой машиной, и учился у них», — добавил пилот.

С начала сезона-2023 Риккардо исполнял обязанности резервного пилота «Ред Булл». В июле он занял место Ника Де Вриса в «Альфа Таури», который был уволен из команды. В прошлом сезоне австралиец выступал за «Макларен» и занял 11-е место в личном зачете «Формулы-1».

Источник: https://racingnews365.com/ricciardo-identifies-how-red-bull-sim-helped-him-improve-his-driving
Формула-1
Даниэль Риккардо
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